Nel corso dell’ultimo periodo Chiara Ferragni ha lanciato una nuova moda che già ha fatto impazzire tutti i suoi fan. Si tratta dei calzettoni in spugna realizzati e venduti dal suo omonimo brand con sopra disegnato il logo di quest’ultimo. Siete curiosi di sapere quanto costano? Scopriamolo insieme!

Questo, per Chiara Ferragni, è un periodo ricco di soddisfazioni e successi. Ultimamente, la nota imprenditrice digitale sta introducendo moltissime novità sul sito del suo famoso brand. Tra i prodotti più venduti appaiono i nuovi calzettoni in spugna caratterizzati dall’iconico occhio celeste. Tuttavia, il prezzo dei calzini glamour è decisamente elevato.

Dopo aver fatto rientro nella capitale milanese dal suo weekend in Toscana, Chiara Ferragni ha presentato a tutti i suoi fan l’imperdibile novità: i calzettoni in spugna. Così l’ultima creazione dell’imprenditrice digitale è stata descritta sul sito del suo brand:

Calze in cotone bianco con banda Logomania. Made in Italy. 80% CO.

D’altronde, così come ogni prodotto appartenente al suo marchio, il prezzo di questi calzini ha lasciato tutti senza parole in quanto è decisamente elevato. Stiamo parlando di una cifra che si aggira intorno ai 35 euro. Nonostante questo, i famosi calzettoni sono già andati in sold out.

Lo scorso venerdì 7 maggio, la celebre influencer ha compiuto 34 anni e, in occasione del suo compleanno, ha trascorso il weekend in Toscana. A festeggiare l‘evento insieme a lei c’era anche tutta la sua famiglia ed i suoi amici.

Ed è proprio durante il suo viaggio nella Maremma che Chiara Ferragni ha colto l’occasione per indossare i bellissimi calzettoni in spugna. L’imprenditrice digitale li ha abbinati ad una felpa, bermuda e un paio di scarpe da ginnastica. Dunque, un look piuttosto comodo il quale ha fatto il boom di like ed ha raccolto numerosi commenti dei suoi fan che non perdono mai l’occasione per fare i complimenti al proprio idolo.