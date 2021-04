Chiara Ferragni lancia il nuovo accessorio moda, i fan: “Costa troppo”

Chiara Ferragni è tra le influencer italiane più seguite ed apprezzate. La moglie di Fedez ha appena dato alla luce il suo secondo figlio, una bambina che ha chiamato Vittoria. Questo, però, non ha impedito a Chiara di lanciarsi in una nuova sfida professionale. Si sa che ormai la Ferragni è un’icona di stile e il suo marchio è richiestissimo.

Stando alle ultime notizie, pare che l’amata influencer abbia deciso di lanciare un nuovo trend, presentando i suoi esclusivi sandali da mare. I fan sono in subbuglio, ma anche abbastanza sconvolti: l’accessorio ha un prezzo da capogiro. La Chiara Ferragni Collection si espande con un nuovo capo che sicuramente diventerà un must have. I sandali da mare stile Birkenstock firmati dall’influencer sono da oggi disponibili nei colori nero e rosa, ma sul profilo Chiara Ferragni Brand ne compare anche una versione neutra.

Ma veniamo al dettaglio che ha sollevato le critiche dei fans: il prezzo. Sul sito di vendita ufficiale il prezzo di listino è di ben 199 euro! Moltissimi hanno commentato l’articolo in modo positivo, alcuni, però, ritengono che il prezzo sia eccessivo: “Stupendi, ma costano un po’”. Alcuni, invece, non apprezzano affatto il nuovo articolo lanciato dalla Ferragni e scrivono commenti negativi: “Sembrano i sandali di una volta”.

O ancora: “Questi non mi convincono”. Ad ogni modo, sul sito ufficiale del brand questi sandali da mare sono descritti così: “Sandalo a doppia fascia in tessuto sintetico rosa. Motivo interno ‘Logomania’. Dettaglio ‘Eyelike’ metallo dorato sulle fascette. Suola in gomma. Made in italy”.

Insomma, tra critiche e complimenti, di una cosa si può essere certi: il sold out è assicurato. È sicuro che questi sandali saranno un must dell’estate 2021. Un nuovo successo per Chiara, dopo il tutto esaurito del pigiama col suo marchio e la popolarità che hanno riscontrato le tutine NewBorn.