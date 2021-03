(VIDEO) Chiara Ferragni e Fedez tornano a casa con la piccola Vittoria: la reazione del fratellino Leone quando la vede

Il primo dolcissimo incontro tra Leone e la sorellina Vittoria ripreso in un video

Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a casa insieme alla piccola Vittoria e l’hanno presentata, per la prima volta, al suo fratellino Leone. Tutti erano in attesa di vedere la reazione del primogenito davanti al nuovo membro della famiglia. Così, i Ferragnez hanno deciso di riprendere tutto in video e di pubblicarlo poi su Instagram.

Un video che farebbe sciogliere il cuore di chiunque. Leone Lucia Ferragni ha accolto la piccola con tutta la sua dolcezza. Le ha dato dei teneri bacetti sulle mani e i due fratelli si sono già scambiati il primo regalo! Leone ha ricevuto un peluche di uno dei suoi cartoni preferiti: Sonic. Mentre la piccola Vittoria ha ricevuto un bellissimo disegno da parte di colui che l’accompagnerà nella crescita e la proteggerà da tutti i pericoli della vita.

Al rientro dall’ospedale, Chiara e Fedez hanno trovato la casa addobbata con tantissimi palloncini rosa e con mazzi di fiori, inviati dagli amici e dai familiari.

Il video del primo incontro tra Leone e Vittoria

La nostra nuova vita da famiglia di 4 anni (5 con la nostra Matida Ferragni) è appena iniziata. Bentornata a casa Vittoria.

La piccola Vittoria non ha conosciuto soltanto il suo fratellino maggiore, ma anche il fratellino a quattro zampe! Tutti conoscono Matilda, la cucciola di casa Ferragnez e sanno da quanto tempo Chiara condivide la vita con la cagnolina.

Dopo una bellissima giornata in famiglia, arrivato il momento di andare a letto, il piccolo Leone ha salutato la bambina con un dolce bacino sulla manina e poi è andato a dormire insieme a papà Fedez.

Le immagini hanno già fatto il giro del web e hanno fatto sorridere i milioni di fan degli influencer più seguiti del web.

Chiara nelle sue storie Instagram ha voluto ringraziare tutti per il supporto ricevuto e in particolar modo, lo staff della clinica Mangiagalli e del reparto Santa Caterina.