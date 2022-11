Chiara Ferragni lancia il suo primo pandoro griffato: ecco quanto costa

Novità in arrivo per tutti i fan di Chiara Ferragni. Nel corso delle ultime ore il nome dell’imprenditrice digitale è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per il suo nuovo progetto lavorativo. Stando alle indiscrezioni, infatti, la fashion blogger è pronta a lanciare il suo primo pandoro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Chiara Ferragni inarrestabile. A breve l’imprenditrice digitale più amata di sempre lancerà il suo primo pandoro in collaborazione con l’azienda Balocco. A rivelare la notizia è stata un’utente di Tik Tok che sulla sua pagina ha condiviso uno scatto che ritrae il nuovo pandoro di Chiara Ferragni.

La ragazza in questione ha condiviso un video che mette in evidenza tutti i dettagli del nuovo prodotto di Chiara che presto verrà lanciato in commercio. La scatola del pandoro è caratterizzata da un colore rosa che ritrae il marchio che da sempre contraddistingue Chiara Ferragni, il famoso occhio.

Inutile dire che il filmato in questione è diventato virale nel giro di pochi minuti ed ha raggiunto moltissimi utenti sul web. Al momento sul profilo Instagram della fashion blogger tutto tace, ma sono molti coloro curiosi di scoprire tutte le novità del nuovo prodotto natalizio che presto verrà lanciato sul mercato.

Chiara Ferragni lancia il suo primo pandoro: all’interno della scatola è presente una sorpresa

Oltre a contenere il dolce, realizzato in collaborazione con l’azienda Balocco, il prodotto che porta la firma di Chiara Ferragni contiene anche una sorpresa. All’interno della confezione è infatti presente uno stencil che permette di disegnare sul pandoro il marchio dell’influencer.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, spulciando sul web è trapelato che la confezione da 750 grammi sarà venduta al prezzo speciale di 8,99 euro. Non ci resta che aspettare che Chiara Ferragni farà l’annuncio ufficiale sulla sua pagina Instgram: i followers non stanno più nella pelle.