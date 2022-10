Chiara Ferragni lancia la sua nuova linea di scarpe: sapete quanto costano? Il prezzo è stratosferico

Tutte pazze per le sneakers Eyefly. Si tratta della nuova linea di scarpe lanciata da Chiara Ferragni che non è di certo passata inosservata agli occhi dei suoi milioni di followers. In questi ultimi giorni l’imprenditrice digitale ha lanciato la sua nuova collezione il cui prezzo è davvero da capogiro: scopriamolo insieme.

Sono da poco state lanciate sul mercato le sneakers Eyefly, le scarpe della nuova collezione firmata da Chiara Ferragni Brand. Coloratissime e comodissime, le Eyefly sono senza ombra di dubbio le calzature più amate e desiderate di questi ultimi giorni. Scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo accessorio che porta la firma dell’imprenditrice digitale.

Tutti pazzi per le sneakers Eyefly, ecco quanto costano le nuove scarpe di Chiara Ferragni

Come già anticipato, le scarpe della nuova collezione di Chiara Ferragni Brand lanciate da poco sul mercato sono disponibili in vari colori. Dal verde menta al rosa bubble gum, potete scegliere le nuove calzature che portano la firma dell’imprenditrice digitale nel colore che più vi piace.

Abbinabili con qualsiasi outfit, le sneaker Eyefly hanno un prezzo davvero da capogiro. Sbirciando sul sito del brand della fashion blogger è possibile scoprire molti dettagli riguardo queste calzature. Le nuove scarpe di Chiara Ferragni calzano fino al numero 42 e i prezzi sono differenti.

I costi di queste scarpe si aggirano infatti tra i 212 e i 225 euro. Oltre alle sneaker Eyefly, sul sito di Chiara Ferragni Brand ci sono altri modelli di scarpe. Tra i tanti possiamo citare, ad esempio, CF-1, le CF-1 High e le Highstar. La caratteristica principale di queste scarpe è che hanno para dritta, lacci e interno in spugna colorato.

Nonostante i costi stratosferici, le nuove scarpe di Chiara Ferragni sono senza ombra di dubbio l’accessorio più desiderato di questi ultimi giorni. Sono moltissimi coloro che hanno riempito di complimenti l’imprenditrice digitale per le sneakers più amate del momento.