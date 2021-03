Chiara Ferragni lancia la nuova linea bebè, ma viene subito attaccata. Ecco quanto costa una tutina

Da quando la nota influencer Chiara Ferragni è diventata mamma, si è già ritrovata più volte vittima dei fan. Prima per il trucco post-parto, poi per l’allattamento in diretta Instagram e adesso è toccato alla nuova linea da neonati che ha lanciato per il suo brand CHIARA FERRAGNI.

Le foto della piccola Vittoria hanno incantato il web, ma di certo non è passato inosservato il suo abbigliamento rosa con il logo della sua mamma.

Ma perché l’influencer è stata criticata per la sua linea bebè? Sul sito ufficiale, è possibile acquistare la tutina rosa indossata dalla sua bambina per un prezzo di 295 euro. E altre tutine, sempre da femminuccia, per prezzi che si aggirano intorno ai 100 euro.

Una spesa che non tutte possono permettersi e, come diversi utenti hanno commentato, considerata esagerata per un capo che una bimba potrà indossare per pochissimo tempo. Visto che nei primi anni di vita i piccini crescono velocemente.

Tra i tanti pareri, c’è anche chi è arrivato in difesa di Chiara Ferragni, La sua non è di certo la prima linea che crea dei capi costosi e nessuno è obbligato ad acquistarli!

Nessun commento è ancora arrivato da parte dell’influencer, che ha già dovuto giustificarsi nei scorsi giorni. Prima riguardo il trucco perfetto dopo il parto della piccola Vittoria. Ha spiegato di aver avuto le contrazioni mentre stava lavorando e di essere corsa in ospedale. Indossava un bellissimo trucco sfumato, creato con prodotti resistenti al sudore e che è rimasto impeccabile, nonostante il travaglio e il parto.

Fedez in difesa di Chiara Ferragni

Poi, è arrivato Fedez in difesa di sua moglie, dopo le tante critiche per l’allattamento.

Una donna dovrebbe essere libera di allattare o meno, senza sentirsi colpevole o sbagliata in un momento così delicato come la post-gravidanza.

Una donna che allatta non dovrebbe più fare scandalo nel 2021, perché non esiste nulla di più naturale al mondo, che dare il seno al frutto del proprio ventre!