Chiara Ferragni di nuovo nel mirino degli haters per le foto post-gravidanza, ma questa volta in sua difesa arriva Fedez

Fedez in difesa di Chiara Ferragni dopo le critiche per le foto dell'allattamento

Negli ultimi giorni, Chiara Ferragni è il principale soggetto del gossip sul web. La nota influencer ha dato alla luce, lo scorso 23 marzo, la piccola Vittoria e ogni giorno condivide nuovi e bellissimi scatti. E come succede ad ogni neo-mamma del mondo dello spettacolo, è stata colpita già più volte dal mirino degli haters.

A difendere Chiara, è arrivato Fedez. Il rapper ha condiviso uno stato su Instagram, rivolgendosi a tutti coloro che hanno criticato le foto dell’allattamento della mamma dei suoi bambini.

Il seno scoperto della Ferragni, non è stato apprezzato da qualcuno, che ha lasciato commenti poco gentili sotto i suoi post. L’allattamento è uno dei momenti più magici e naturali della maternità. Eppure, nel 2021, una donna che allatta fa ancora scandalo!

Una donna dovrebbe essere libera di allattare o meno, senza sentirsi colpevole o sbagliata in un momento così delicato come la post-gravidanza.

Dopo le parole di Fedez, la stessa Chiara ha ripubblicato il suo post nel suo profilo Instagram, rivolgendosi a tutte le donne che ogni giorno la seguono e la sostengono:

Trovate un uomo che sia sempre pronto a difendervi, come @fedez fa sempre con me.

Pochi giorni prima, l’influencer si è dovuta giustificare anche per le foto post-parto, dove appariva truccata. Come può una donna che sta partorendo pensare al trucco? Un team di make-up artist la stava aspettando in ospedale nonostante le norme anti-contagio? Queste le tante domande rivolte alla neo-mamma.

Ma Chiara Ferragni è subito intervenuta per mettere a tacere gli haters. L’influencer stava lavorando, quando ha iniziato ad avere le contrazioni. Si è subito precipitata in ospedale, dove alle 3 del mattino, è nata la piccola Vittoria. E il trucco che indossava, ha resistito al travaglio e al parto.

Chiara indossava dei prodotti resistenti al sudore. Questo è il motivo per il quale era ancora perfettamente truccata dopo la nascita della nuova arrivata in casa Ferragnez!