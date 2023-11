Chiara Ferragni, le borse di lusso nel nuovo armadio: ecco quanto valgono

Chiara Ferragni ha completato il trasloco nella sua nuova casa a City Life. Piano piano, sta mostrando tutti gli arredamenti interni della sua nuova dimora ma, a catturare l’attenzione dei fan, è stata la nuova cabina armadio di cui una sezione è dedicata interamente alle borse di lusso. Ma quanto valgono? Scopriamolo insieme!

Inutile dire che Chiara Ferragni è un amante del lusso e della moda. D’altronde, è proprio in questo mondo che ha deciso di investire creando un proprio brand che attualmente è uno dei più amati. L’imprenditrice digitale è solita sfoggiare abiti e accessori di lusso tra cui appaiono collezioni di borse appartenenti ai brand più griffati come per esempio Gucci, Fendi, Dior e ancora altri.

In occasione del trasferimento nella sua nuova casa a Milano, l’influencer ha mostrato qualche dettaglio della nuova dimora sui social; inizialmente, la sala cinema, poi il salotto con un ampio divano al centro, il quadro antico appeso alla parete di marmo e lo specchio Ultrafragola. Tuttavia, i fan non vedono l’ora di scoprire come è la nuova cabina armadio dell’imprenditrice.

Per il momento, la moglie di Fedez non ha ancora mostrato l’opera d’arte completa ma ha soddisfatto i più curiosi con alcuni spoiler. Da quanto si intravede nelle foto su Instagram, alcuni ripiani della cabina armadio sono interamente dedicati alla collezione di borse che ha deciso di dividere per brand. In un cassetto ci sono le borse di lusso appartenenti alla casa di moda di Louis Vuitton e in un altro ci sono quelle appartenenti alla casa di moda Bottega Veneta.

Chiara Ferragni: la collezione di borse di Bottega Veneta

Per quanto riguarda la zona dedicata a Bottega Veneta, le prime borse sono state divise per modelli. A partire da sinistra, la prima è The Chain Cassette, una borsa in pelle, di colore giallo e caratterizzata dal tipico intreccio. Il prezzo? 3.175 euro. A quest’ultima seguono due borse Pouch ma in versione tracolla: la prima è di colore celeste dal valore di 1980 euro e la seconda è di colore nero dal valore di 1950 euro. Si continua con la borsa Sardine dal costo di 3500 euro e le classiche Pouch dal valore di 3200 euro ciascuna. Infine, troviamo anche le borse più sbarazzine che vanno dai 1.750 e 1.800 euro e la mini Jodie intrecciata da 2.200 euro.