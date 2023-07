Chiara Ferragni, le società dell’imprenditrice digitale ispezionate dalla Guardia di Finanza

Chiara Ferragni non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’imprenditrice digitale è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per una vicenda che riguarda il caso del Pandoro Balocco. Stando alle indiscrezioni, pare che la Guardia di Finanza abbia fatto visita alle società dell’imprenditrice digitale.

La Guardia di Finanza ha fatto visita alle società di Chiara Ferragni. Il motivo? Lo scorso giugno contro l’azienda che produce il Pandoro Balocco era stata avviata un’istruttoria per pratica commerciale scorretta. Ad oggi tale istruttoria è stata estesa anche alle società di Chiara Ferragni.

La notizia è stata resa pubblica da ‘Ansa’ e il tutto, dunque, riguarda i pandori ad edizione limitata che sono stati venduti lo scorso inverno. Ricordiamo che l’imprenditrice digitale ha pubblicizzato il prodotto sulle sue pagine social. Scopo della campagna è stato quello di sostenere la ricerca sull’osteosarcoma e sul sarcoma di Ewing.

Chiara Ferragni, la Guardia di Finanza fa visita alle società dell’imprenditrice digitale

Stando a quanto sostenuto dall’Agcm, le modalità con cui è stato pubblicizzato il pandoro Balocco potevano trarre in inganno il consumatore. Il motivo? Rivelare lo scopo della campagna pubblicitaria avrebbe sfruttato la sensibilità dei consumatori per compare il pandoro.

Stando però a quanto emerso, pare che l’azienda Balocco abbia stabilito mesi prima una cifra da donare in beneficenza. Attualmente Chiara Ferragni è rimasta in silenzio ed ha deciso di non commentare il gossip che sta circolando in queste ore sul suo conto. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se l’imprenditrice digitale rivelerà ulteriori dettagli in merito a questa vicenda che sta interessando i suoi milioni di followers.