Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale racconta sui social la sua disavventura a Disneyland: cosa è successo

Chiara Ferragni non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’imprenditrice digitale è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? L’imprenditrice digitale ha trascorso il weekend a Parigi insieme ai suoi figli e ad alcuni suoi amici e si è resa protagonista di una disavventura raccontata da lei stessa sui social. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Mentre Fedez è rimasto in Italia per alcuni impegni di lavoro, Chiara Ferragni ha trascorso questo weekend a Disneyland Paris insieme ai piccoli Leone e Vittoria e ad alcuni suoi amici. L’imprenditrice digitale, però, si è resa protagonista di una disavventura che ha raccontato ai suoi followers su Instagram.

Chiara Ferragni costretta a rimanere nella camera d’hotel a Disneyland a causa della febbre. Queste è quanto rivelato dall’imprenditrice digitale:

Ieri avevo la febbre a 38. Non so se ho preso un colpo di caldo o un colpo di freddo, non lo so. Ho preso una tachipirina e sto meglio. Adesso facciamo le ultime ore qui a Disneyland e poi torniamo a Milano.

Le parole di Chiara Ferragni hanno suscitato una grande preoccupazione in tutti i suoi fan. Per questo motivo l’imprenditrice digitale ha deciso di aggiornare i followers in merito alle sue condizioni di salute. Nelle successive Instagram Stories, infatti, Chiara ha rivelato di stare bene. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sto molto meglio, sono solo un po’ stanca. Grazie di tutti i bei messaggi.

Nonostante la febbre, dunque, Chiara Ferragni è riuscita a godersi lo splendido weekend nella bellissima Disneyland Paris insieme ai piccoli Leone e Vittoria e ad alcuni suoi amici.