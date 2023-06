Fabrizio Corona su Chiara Ferragni e Fedez: “Perché non hanno parlato di Berlusconi”

Senza alcuna ombra di dubbio, la morte di Silvio Berlusconi ha sconvolto il mondo della televisione, della politica, dello sport e del web. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio da parte dei personaggi televisivi alla famiglia del leader di “Forza Italia”. Tuttavia, qualcuno ha deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione sulla sua scomparsa, come per esempio Chiara Ferragni e Fedez. Alla luce di questo, Fabrizio Corona ha voluto esprimere la sua opinione sulla vicenda.

Il giorno 12 giugno 2023, Silvio Berlusconi è venuto a mancare. La scomparsa del leader di “Forza Italia” ha colpito l’intera Italia privandola di un punto di riferimento. Numerosi personaggi televisivi hanno voluto porgere l’ultimo saluto allo storico politico.

Tuttavia, qualcuno non è apparso distrutto dal dolore in quanto non apprezzava le gesta dell’imprenditore, come per esempio Giorgio Soleri e Gemitaiz. Anche Chiara Ferragni e Fedez hanno preferito rimanere in silenzio. Si tratta di un episodio che ha spinto Fabrizio Corona a esporre la opinione.

L’ex re dei paparazzi ha deciso di commentare l’atteggiamento di Chiara Ferragni e Fedez nei confronti della morte di Silvio Berlusconi. Queste sono state le sue parole:

Mi domandavo, poco fa, pensando alla mia discussione con Gemitaiz perché Federico Lucia e Chiara Ferragni non hanno espresso una sola parola, né di cordoglio né di commento, sulla morte di un uomo, un cittadino milanese, un imprenditore che li fa lavorare? Loro che sono degli influencer e che in teoria dovrebbero far pensare e riflettere il loro pubblico… Risposta: sarà forse per le obbligate ideologie politiche che devono rappresentare i coniugi in questo momento politicamente corretto? Per non perdere i contratti?

Fabrizio Corona contro Gemitaiz

Infine, Fabrizio Corona ha mostrato tutta la sua stima all’ex premier e ha preso le sue difese anche contro Gemitaiz, il quale aveva gioito per la scomparsa del politico: