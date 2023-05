Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale rivela qual è stato il suo primo lavoro

Nella giornata di giovedì 18 maggio sono stati pubblicati su Amazon Prime Video i primi quattro episodi di The Ferragnez, la serie che segue le vicende della famiglia di Chiara Ferragni e Fedez, senza ombra di dubbio la più amata in Italia. In uno degli episodi l’imprenditrice digitale è tornata nella sua città natale ed ha portato i suoi figli Leone, accompagnata dagli amici Veronica Ferraro e Filippo Fiora, nella casa dove è cresciuta insieme alla sua famiglia. Ricordiamo che gli episodi della seconda parte della serie saranno disponibili su Amazon Prime Video il 25 maggio mentre, per quanto riguarda la puntata speciale sul Festival di Sanremo, bisognerà aspettare la fine dell’estate.

Chiara Ferragni ha sempre avuto le idee chiare sin da piccola. In uno dei primi quattro episodi della seconda stagione di The Ferragnez, l’imprenditrice digitale è tornata nella sua casa a Cremona dove ha mostrato ai figli e alle telecamere la sua cameretta.

Sono molti i dettagli non passati inosservati riguardo la cameretta d’infanzia di Chiara Ferragni. Dalle borsette anni duemila, ad un poster di Leonardo Di Caprio fino a quello che lei ha definito il ‘kit dell’imprenditrice’. Di cosa si tratta. Scopriamolo insieme.

Come da lei stessa rivelato, Chiara Ferragni era solita creare collane con perle di plastica e ciondoli che poi vendeva agli amici della scuola. Ma non è finita qui. L’imprenditrice digitale ha poi svelato di vendere le sue creazioni ad un prezzo all’incirca di 55 euro.

Veronica Ferraro e Filippo Fiora, migliori amici di Chiara Ferragni, hanno commentato le creazioni dell’imprenditrice digitale con queste parole: