Fabrizio Corona confessa: “Chiara Ferragni e Fedez mi hanno querelato”

Fabrizio Corona non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex re dei paparazzi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per alcune rivelazioni fatte su Chiara Ferragni e Fedez. Nel dettaglio, l’ex fotografo ha rivelato di aver ricevuto una querela da parte della coppia.

Non è la prima volta che Fabrizio Corona parla pubblicamente di Chiara Ferragni e Fedez. Qualche mese fa l’ex re dei paparazzi ha rivelato che il matrimonio tra i due fosse appeso ad un filo, parlando addirittura di divorzio. In questi giorni Corona è tornato a parlare dei Ferragnez nel podcast ‘Gurulandia’, rivelando di aver ricevuto una querela da parte della coppia.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

A fine maggio ho un processo a Milano perché Fedez e Chiara Ferragni mi hanno querelato e quindi sarò con loro in tribunale. Questo perché ho dato loro degli ebeti. Sì in una storia di Instagram, quando ero in bagno e ho tirato lo sciacquone.

E, continuando, l’ex re dei paparazzi ha poi aggiunto:

Lui ha un atteggiamento particolare, fa spesso battute. Poi abbiamo visto quello che ha fatto a Sanremo. Tante volte nelle storie… c’è chi guarda le storie perché si incuriosisce, io no. Ho un profilo fake con cui seguo 800 persone, quelle che contano, per capire come fanno comunicazione. Li guardo per studiare e capire cosa fanno.

Per poi concludere: