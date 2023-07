Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale si mostra furiosa sui social: il motivo

Chiara Ferragni è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di sempre. Nel corso delle ultime ore il nome dell’imprenditrice digitale è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per alcune parole rivolte dopo alcune insinuazioni fatte da parte degli haters. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Sono giorni che Chiara Ferragni e Fedez non appaiono insieme sui social. Per questo motivo sono stati molti coloro che hanno pensato che l’imprenditrice digitale e suo marito siano in crisi. Nelle ultime ore Chiara Ferragni ha messo a tacere tutte le voci sul suo conto rispondendo in maniera epica ad un follower.

Tra i tanti commenti scritti sotto i post condivisi da Chiara Ferragni sulla sua pagina Instagram ce n’è stato uno che non è di certo passato inosservato. Un utente ha deciso di commentare uno scatto dell’imprenditrice digitale in questo modo:

Secondo me lei e il marito sono separati in casa.

Queste parole hanno mandato su tutte le furie la fashion blogger che ha smentito i rumors sul suo conto rispondendo con queste parole:

No, e piantatela con ste cavolate.

Chiara Ferragni ha messo a tacere tutte le voci secondo cui lei e Fedez starebbero vivendo un periodo di crisi. Il cantante, invece, ha preferito rimanere in silenzio e non ha commentato i rumors che stanno circolando in questi giorni sul suo conto.

In questi giorni Chiara Ferragni e Fedez non si stanno mostrando sui social ma continuano a condividere i momenti della loro vita quotidiana e di quella dei piccoli Leone e Vittoria. L’imprenditrice digitale e suo marito torneranno a mostrarsi insieme sui social? Non ci resta che scoprirlo nei prossimi giorni.