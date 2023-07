Chiara Ferragni, quanto costa il catamarano che ha noleggiato alle Eolie

La vacanza in terra siciliana per l'influencer e imprenditrice insieme ad amici.

Momento relax con amici per Chiara Ferragni che per qualche giorno si è staccata dal lavoro e dalla famiglia per una breve vacanza alle Eolie. Questo prima di andare in Sardegna e raggiungere Fedez e i suoi due figli che l’attendono.

Ovviamente anche la vacanza alle isole Eolie è documentata nei dettagli sui social da parte dell’imprenditrice influencer.

Fonte: Instagram

Per l’occasione Chiara e gli amici hanno deciso di noleggiare un catamarano per fare un tour delle sette isole dell’arcipelago. Il costo?

Come raccontato da Fanpage l’azienda che ha offerto il catamarano alla Ferragni è la Magic Sailing Charter. Il gruppo è salpato da Capo D’Orlando direzione Lipari. Su Instagram Chiara sta pubblicando i diversi posti mozzafiato che sta visitando e naturalmente non sono mancate le storie nella sua cabina a bordo piena di accessori personalizzati.

Ma quanto costa il tour scelto da Chiara Ferragni? Secondo Fanpage l’imprenditrice e i suoi amici hanno noleggiato un catamarano modello Lagoon 50 Thor. Si tratta di una barca dotata di 5 cabine doppie e che può ospitare fino a 10 persone. La barca è dotata naturalmente di ogni comfort possibile, tra cui 4 bagni con docce, una griglia per barbecue, una cucina attrezzata e anche un sistema audio e lavatrice.

Il tour completo offerto dall’azienda e che dura una settimana costa 13.400 euro. Considerato però che può ospitare 10 persone la spesa se divisa non è proibitiva.

Chiara Ferragni quindi si sta godendo questi giorni in solitaria con gli amici in attesa che approdi in Sardegna dove ad attenderla ci sono il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria. Una vacanza ad agosto per ricaricare ancora le batterie in attesa di settembre con tutti i nuovi progetti in vista della fine dell’anno.