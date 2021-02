Chiara Ferragni, look premaman abbinato alle ciabatte e a un accessorio di lusso: il prezzo dell’outfit è alto ma quello della borsa è stratosferico

L'influencer in gravidanza esce in ciabatte e con una borsa da 14 mila euro

Chiara Ferragni è in dolce attesa. Aspettando la nascita della sua seconda figlia, l’imprenditrice digitale si gode la gravidanza rimanendo, però, un’icona di stile e mantenendosi sempre aggiornata sulle ultime tendenze. Nelle ultime ore ha fatto incuriosire la sua uscita in ciabatte e con una borsa con un prezzo da capogiro.

L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, super seguita sui social, non manca mai l’occasione per condividere con i suoi followers momenti della sua vita quotidiana e della sua dolce attesa. Dalle ecografie alla descrizione dei chili presi, la gravidanza dell’influencer incuriosisce tutti. Anche se a non passare inosservati sono sicuramente i suoi look premaman.

Nelle ultime ore, infatti, Chiara Ferragni ha deciso di stupire tutti. La sua uscita, infatti, ha incuriosito i suoi followers per un dettaglio davvero particolare. L’influencer più seguita, dunque, è uscita in ciabatte.

Per il look premaman di Chiara Ferragni non possono mancare assolutamente le tute. Sarà per il pancione in continua crescita o per la scelta di essere comodi, la tuta è un outfit che la Ferragni indossa molto durante questo periodo di gravidanza. Per la sua uscita Chiara Ferragni ha optato per un modello total white firmato Sporty&Rich, costituito da felpa logata e pantalone con molla alla caviglia.

Il dettaglio che non è passato inosservato, però, riguarda l’uscita dell’imprenditrice digitale in ciabatte. Attenzione, è bene sottolineare che non si tratta di ciabatte normali, bensì di ciabatte di pelo firmate Louis Vuitton e portate con i calzini bianchi in bella vista.

Il loro valore è di 830 euro. Oltre alle ciabatte, non è passata inosservata la nuova borsa dell’influencer firmata Hermès. Si tratta questa volta di una Kelly in pelle di coccodrillo nera il cui valore è di circa 14 mila euro. Per proteggersi dal freddo, invece, Chiara Ferragni ha optato per un cappotto di lana firmato Fendi.