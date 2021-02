Chiara Ferragni, quanto costa il completo adatto alle future mamme?

Ecco quanto costa il completo della sua collezione adatto per le mamme in dolce attesa

Chiara Ferragni è in dolce attesa e diventerà mamma di una bimba. L’imprenditrice digitale è molto attiva sui social dove condivide con i suoi followers momenti della sua vita quotidiana insieme alla sua famiglia, il marito Fedez e il piccolo Leone. Nelle ultime ore, è apparsa su Instagram con un completino della sua collezione adatto a tutte le future mamme.

Chiara Ferragni è ormai un’icona di stile, anche per aver lanciato la sua collezione logomania caratterizzata dall’inconfondibile simbolo dell’occhio. Ultimamente è apparsa sui social con un completino che fa parte della sua collezione e che è adatto a tutte le future mamme.

Nel post pubblicato dall’imprenditrice digitale sulla sua pagina Instagram, l’influencer appare con un completo composto da bermuda corto e t-shirt. Ma sapete il prezzo totale del completo sfoggiato dalla Ferragni sui social? Scopriamolo insieme.

Il completo indossato da Chiara Ferragni è costituito da una t-shirt crop maxi logomania bianca in cotone che vanta un prezzo di 125 euro. Il bermuda corto, invece, ha tasche sul davanti e un elastico in vita e ha un prezzo di 135 euro. Dunque, il prezzo complessivo del completo arriva a 260 euro.

Il completo indossato dalla Ferragni su Instagram è di colore bianco, tuttavia è disponibile anche in altri colori quali rosa, verde fluo e nero. Colori bellissimi anche da poter sfoggiare in vista della bella stagione che è alle porte.

Sicuramente è questo un completino molto comodo e che rappresenta un tipo di abbigliamento adatto a tutte le future mamme. Dunque, questa volta pare proprio che Chiara Ferragni non abbia puntato solo sulle stile ma anche sulla comodità che è sicuramente un fattore importante per tutte le mamme in dolce attesa. Oltre al completino, l’imprenditrice digitale sfoggia anche il pancione che cresce. Manca ormai pochissimo alla nascita della secondogenita, sorella del piccolo Leone.