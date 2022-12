Chiara Ferragni mostra l’interno della sua nuova casa di lusso a Milano

La famosa influencer ha mostrato per la prima volta gli interni del suo nuovo attico che sta costruendo in zona CityLife di Milano.

Chiara Ferragni e Fedez hanno già da tempo annunciato l’intenzione di trasferirsi in una nuova casa. La coppia più famosa del web ne sta costruendo una nuova di zecca in zona CityLife a Milano, non lontano da dove vivono attualmente.

Se si conoscono già i dettagli della posizione, per la prima volta Chiara ha mostrato sui social anche lo stato di avanzamento dei lavori che dovrebbero terminare entro il 2023. Tramite alcuni scatti i fan hanno potuto ammirare come diventerà la loro nuova dimora.

Fonte: web

La nuova casa di Fedez e Chiara sarà un attico costruito su più livelli e sorgerà all’interno delle nuove Residenze Libeskind 2 con vista mozzafiato sullo skyline di Milano.

Si tratterà di un condominio di lusso dominato da giardini, palestra, piscina condominiale e molto probabilmente sarà abitata da persone con elevata disponibilità economica.

Spulciando le foto della Ferragni è possibile notare come i due livelli della casa siano collegati da una grande scala a chiocciola. L’attico e il superattico sono molto spaziose e luminose con enormi finestre panoramiche da dove si può godere di una vista mozzafiato. Chiara ha mostrato anche lo stato di avanzamento dei lavori della piscina condominiale che sarà uno dei tanti servizi extralusso che i residenti potranno sfruttare.

Dalle foto si vede come lo stato di avanzamento dei lavori sia a buon punto con la maggior parte degli impianti completati e gli infissi montati. Manca ancora il pavimento e tutti i complementi d’arredo. I lavori sono sicuramente a buon punto e sicuramente entro fine 2023 i Ferragnez potranno prendere possesso della loro nuova abitazione.

Fedez che ha da poco terminato la sua avventura a X-factor con la finale che è stata vinta da I Santi Francesi, gruppo appartenente alla squadra capitanata da Rkomi. Il duo ha saputo conquistare tutti con la loro musica tagliente e romantica.