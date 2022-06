Grave lutto per Tom Mann, la star inglese dell’edizione britannica del talent show X Factor. La compagna Danielle Hampson è morta nel giorno del suo matrimonio con il padre di suo figlio. La donna aveva 34 anni e improvvisamente il suo cuore ha smesso di battere. La mamma di un bimbo di soli 8 mesi non aveva problemi di salute noti.

La coppia stava insieme ormai da tanto tempo. 8 mesi fa la gioia del primo figlio. Danielle Hampson e Tom Mann erano felici e si preparavano a convolare a giuste nozze. Purtroppo la donna non è mai arrivata all’altare per giurare amore eterno al suo compagno di vita.

La donna di 34 anni, fidanzata di Tom Mann, molto conosciuto in Inghilterra grazie al talent show X Factor, è morta all’improvviso nella mattinata di sabato 18 giugno. Lo stesso giorno in cui avrebbe dovuto sposare Tom Mann, distrutto dal dolore per questa terribile perdita.

Danielle Hampson, che lavorava come dirigente di Pubbliche Relazioni, non stava male, non aveva problemi di salute noti e da pochissimo era tornata a casa dalla Sardegna, dove aveva trascorso una bellissima vacanza insieme al futuro marito e al figlio, che si chiama Bowie.

Non si conoscono ancora le cause del decesso, ma il compagno di una vita è distrutto. Sa che dovrà andare avanti per il bene del figlio e ringrazia tutti per le parole di conforto in questo momento di estremo dolore.

Danielle Hampson morta il giorno del matrimonio, le parole del compagno

Non posso credere di scrivere queste parole ma la mia cara Dani – la mia migliore amica, il mio tutto, l’amore della mia vita – è morta nelle prime ore di sabato mattina, 18 giugno. Mi sento come se avessi pianto un oceano. Non siamo mai arrivati ​​all’altare; o devo pronunciare i nostri voti, o ballare il nostro primo ballo, ma so che sai che eri tutto il mio mondo e la cosa migliore che mi sia mai capitata, Danielle. Indosserò questo anello che avrei dovuto indossare sempre come segno del mio amore incondizionato per te.

Queste le parole di Tom Mann, che poi aggiunge: