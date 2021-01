Chiara Ferragni mostra l’ultima ecografia 3D della sua bambina a 28 settimane di gestazione

“Ciao Baby Girl”, così la nota influencer Chiara Ferragni mostra la nuova ecografia, fatta a 28 settimane e mezzo di gestazione, della bimba che sta crescendo nel suo pancino. Il video mostra le immagini in 3D sullo schermo dello studio ginecologico. La moglie di Fedez, sin dalla scoperta del test positivo, tiene aggiornati i suoi milioni di follower sull’evolversi della gravidanza.

Numerosi gli scatti sul suo profilo Instagram, attraverso i quali l’influencer ha condiviso l’emozione di questa sua seconda esperienza. Recentemente, Chiara ha voluto anche raccontare le differenze tra questa gravidanza e quella del suo primo figlio, il piccolo Leone.

In entrambe le situazioni, confessa la Ferragni, non ha mai avuto nausee, ma nel trimestre appena trascorso, ammette di aver accusato un po’ la stanchezza. Particolare che nel caso di Leone non l’aveva infastidita troppo. Il reflusso, invece, le si è presentato in entrambi i casi.

L’attuale paura della Ferragni è una sola. Quando era incinta del primo figlio, alla 35esima settimana, il ginecologo l’aveva costretta a stare a riposo, a causa di alcuni problemi alla placenta. Problemi che spera non si ripresentino anche questa volta.

Quale sarà il nome della bimba di Fedez e Chiara Ferragni?

Sotto a quest’ultimo post, come nei precedenti, i fan della coppia più seguita del momento, non fanno altro che chiedere quale sarà il nome della sorellina di Leone. Ma i Ferragnez tengono duro. Per il momento, non hanno alcuna intenzione si svelare questo particolare!

Dopo la pubblicazione di un video di Chiara, mentre giocava insieme a Leone con una bambola e dopo averla sentita pronunciare il nome Rachele, in molti hanno creduto di aver scoperto il nome della futura nascitura. Ma papà Fedez è ben presto arrivato a smentire tali voci, spiegando che Rachele è il nome della bambola di Leone.

Come hanno trascorso Capodanno i Ferragnez?

A differenza degli altri anni, i Ferragnez hanno scelto di trascorrere l’ultimo giorno dell’anno, in modo diverso dal solito. Chiara, Fedez e Leone sono rimasti a casa ed hanno aspettato la mezzanotte in famiglia.

Testimone ne è il dolce e simpatico video pubblicato sui social, che mostra i tre mentre suonano delle trombette e mamma Chiara che pulisce la bava del piccolo Leone! Eccolo qui:

Insomma, non rimane che aspettare che la coppia più amata del mondo, decida di svelare quale sarà il nome della piccola. Di sicuro, a colpire sarà l’originalità della scelta, come nel caso di Leone Lucia!