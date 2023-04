Chiara Ferragni mostra lo stato dei lavori della nuova casa: ci sono camino e un panorama mozzafiato

La casa è ancora in costruzione ma è già possibile notare alcuni particolari interessanti.

Chiara Ferragni e Fedez molto presto si trasferiranno in una nuova casa che stanno costruendo nuova di zecca. La coppia sino ad oggi sta vivendo in affitto nella residenza Zaha Hadid nel quartiere City Life di Milano.

Alcuni mesi fa hanno deciso di costruire la loro prima casa ubicata non troppo lontano da dove vivono oggi. Il quartiere è sempre lo stesso, il panorama sempre l’enorme spazio verde e gli enormi grattacieli che sovrastano la zona, ma l’edificio è nel complesso Residenze Libeskind 2 firmato dal famoso Daniel Libeskind, uno degli architetti più conosciuti al mondo. Ogni tanto Chiara Ferragni va sul cantiere per visionare lo stato di avanzamento dei lavori e ovviamente tiene aggiornati anche i fan.

Fonte: Instagram

Qualche giorno fa Chiara Ferragni si è presentata con la sorella Vittoria mostrando i lavori in corso. L’edificio è ancora un cantiere aperto e a quanto pare sarà pronto per settembre. Dalle foto si vedono ancora i fili elettrici penzolare dal soffitto e anche il pavimento non è stato ancora messo del tutto.

Però è possibile notare già alcuni particolare della nuova residenza dei Ferragnez. Dalle foto si nota l’enorme scala a chiocciola che collegherà i due piani e un camino che riscalderà il salotto nelle serate invernali. Le stanze sono molto luminose ed è anche presente un enorme terrazzo. A disposizione della coppia anche la piscina condominiale.

Non sono chiari i costi di realizzazione ma crediamo che saranno davvero da capogiro. Chiara ha già chiesto consigli ai fan su come strutturare la casa dei suoi sogni. Di sicuro lo farà anche quando arriverà il difficile compito di arredarla.

E c’è molta curiosità tra i fan di vedere il risultato finale. Ci sarà da avere ancora un po’ di pazienza visto che i lavoro dovrebbero terminare tra settembre e ottobre.