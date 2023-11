Chiara Ferragni, nella camera da letto della casa nuova c’è un plaid griffato con un prezzo da capogiro: ecco quanto costa

Chiara Ferragni non smette mai di far parlare di sé. In questi giorni il nome dell’imprenditrice digitale sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per via del trasferimento nella nuova casa. I followers della fashion blogger non hanno potuto fare a meno di notare un lussuoso dettaglio presente in camera da letto. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La famiglia Ferragnez si è trasferita nella nuova casa e Chiara Ferragni e Fedez non hanno perso occasione per mostrare ai followers la nuova casa. Inutile dire che sul web sono nate moltissime polemiche. Molti utenti, infatti, hanno accusato l’imprenditrice digitale e suo marito di ostentare troppo della loro vita privata.

La coppia, però, non bada alle critiche e nel corso delle ultime ore si è mostrata in un video che li ritrae insieme nella camera da letto. Proprio qui i milioni di followers di Chiara Ferragni e Fedez non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio che non è di certo passato inosservato.

Si tratta della coperta Hermès che ha suscitato la curiosità dei fan della coppia soprattutto per quanto riguarda il prezzo. A tal riguardo, possiamo dire che la coperta è fatta per il 90% in lana Merinos e per il restante 10% in cashemire. Ma quanto vale la coperta di lusso presente nella camera da letto dei The Ferragnez? Tenetevi forte perché il prezzo è da capogiro.

Sbirciando sul sito della casa di moda, il prezzo della coperta griffata è di 1500 euro; sicuramente un prezzo non accessibile a tutti. Nel dettaglio, Chiara Ferragni ha scelto la coperta color biscotto in modo da abbinarla all’arredamento della camera da letto.