Chiara Ferragni nella polemica, l’imprenditrice digitale risponde alle accuse lanciate dagli haters: “Cretinate”

Chiara Ferragni non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’imprenditrice digitale è tornato ad occupare ampio spazio tra le pagine dei principali giornali di gossip per alcune accuse mosse nei suoi confronti da parte di alcuni haters. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Qualche giorno fa Prime Video ha lanciato il promo della puntata speciale di The Ferragnez che rivive l’avventura di Chiara Ferragni e Fedez durante la settimana del Festival di Sanremo. In quell’occasione tutti ricorderanno la vicenda del bacio tra Rosa Chemical e Fedez e che ha posto la coppia al centro dell’attenzione mediatica per moltissime settimane.

In seguito alle immagine del promo pubblicate da Prime Video, sono stati molti coloro che hanno sostenuto che la coppia abbia pianificato tutto nei minimi dettagli. Tra i tanti commenti scritti sotto il promo, infatti, ce n’è stato uno che non è di certo passato inosservato agli occhi dell’imprenditrice digitale:

La conferma che fosse tutto programmato.

Le parole dell’utente hanno mandato su tutte le furie Chiara Ferragni la quale non ha tardato a far arrivare la sua risposta. Queste sono state le parole dell’imprenditrice:

Guardati l’episodio e capirai molte cose invece di dire cretinate, grazie.

Nonostante la risposta, sono molti coloro che continuano a credere che la lite scoppiata tra Chiara Ferragni e Fedez durante la settimana del Festival di Sanremo sia stato un piano organizzato per far parlare di loro.

Non ci resta che attendere l’arrivo del 14 settembre, data di uscita della puntata speciale di The Ferragnez dedicata al Festival di Sanremo, per scoprire come sono andate veramente le cose tra l’imprenditrice digitale e suo marito. Nel frattempo, i fan della coppia non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di vedere la puntata.