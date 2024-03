“Chiara Ferragni non può impedirlo” Fedez vuoterà presto il sacco in una nota trasmissione televisiva

Dopo le varie diffide di Chiara Ferragni, la paura è che Fedez a Belve parli più del dovuto sul presunto divorzio in corso. Francesca Fagnani promette di lasciarlo parlare come preferisce

Il ritorno in tv del programma di Francesca Fagnani è attesissimo. A rendere l’attesa più spasmodica è il primo ospite di questa nuova stagione. Fedez a Belve racconterà tutto quanto, a ruota libera, senza freni di alcun tipo. Anche se sarebbero in arrivo diffide da parte di Chiara Ferragni per quanto riguarderebbe il presunto divorzio. Francesca Fagnani, però, aggiunge che a lei non è arrivato niente, quindi non si farà scrupoli.

La trasmissione di Rai 2 torna in prima serata a partire da 2 aprile. Tra gli ospiti annunciati ci saranno Matteo Salvini, che a quanto pare sarà il primo intervistato dalla belva. Ma tutti gli spettatori aspetteranno l’ospite successivo.

Dopo il dietrofront dell’anno scorso, finalmente Fedez arriva a Belve. Secondo quanto trapelato sarà un’intervista a cuore aperto, durante la quale si affronteranno tutti gli argomenti che conduttrice e rapper riterranno opportuni.

Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile diffida al cantante milanese mandata dall’ex moglie, dalla quale si starebbe separando. Una comunicazione dovuta per evitare di toccare note dolenti.

Nella missiva Chiara Ferragni avrebbe chiesto al padre dei suoi figli di evitare di parlare del divorzio che, a quanto pare, la coppia sta affrontando. Il fatto che non mostrino più i figli in volto è un indizio chiaro che la separazione è in corso.

Fedez a Belve potrà parlare di tutto quanto, altro che diffida

Francesca Fagnani, ricordando che Fedez sarebbe già dovuto essere su ospite nella scorsa edizione, annuncia di non aver ricevuto nessuna diffida. In un’intervista al Corriere della Sera, inoltre, ricorda che lei non era d’accordo sulla decisione della Rai di bloccare la sua intervista dopoi fatti sanremesi.

Il rapper, dunque, sarà libero di rispondere a ogni domanda, premettendo che il focus della sua ospitata non sarà certamente il matrimonio. Lei lo tratterà come tutti gli altri ospiti, per delineare un ritratto personale completo, che includerà vita professionale e vita privata. “Sono sicura che Fedez sarà collaborativo“, aggiunge poi la conduttrice.