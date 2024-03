“Sono le conseguenze del divorzio” il dettaglio preoccupante sui figli di Chiara Ferragni e Fedez non è passato inosservato

Nelle foto apparse per il sesto compleanno di Leone si nota qualcosa di strano: Chiara Ferragni e Fedez non mostrano più i volti dei figli. Pare che la battaglia legale per la separazione sia iniziata

Guardando le foto del sesto compleanno di Leone, il primogenito dei Ferragnez, è saltato subito all’occhio un piccolo dettaglio inusuale per la coppia. No, non ci riferiamo al fatto che non si vedono altri invitati. Ma a quello per cui Chiara Ferragni e Fedez non mostrano i volti dei figli. Eppure, fino a ieri, le dolci faccine di Leone e Vittoria erano sempre in nella mostra. Potrebbe essere il segnale che la battaglia legale per la separazione è iniziata.

Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato i sei anni di Leone, incontrandosi di nuovo insieme dopo il burrascoso allontanamento del rapper dall’attico di Milano dove la famiglia si era trasferita da pochissimo tempo.

Da quando è scoppiata la crisi dei Ferragnez, si sono dette tantissime cose, cercando di trovare il colpevole della separazione o le motivazioni che hanno portato la coppia a dirsi momentaneamente addio. O forse sarà una separazione per sempre?

C’è un dettaglio della festa di compleanno di Leone che non è passato inosservato. Chiara Ferragni e Fedez si sono ritrovati nello stesso posto per il bene dei figli e, in particolare, del primogenito che compie sei. Tra l’altro, tra qualche giorno sarà anche il compleanno di Vittoria.

Guardando foto e video che i genitori hanno postato sui social, si nota una piccola differenza rispetto al passato. Prima i volti dei bambini erano sempre in bella mostra. Ma dal 19 marzo sono sempre girati di spalle, le faccine non si vedono mai.

Chiara Ferragni e Fedez non mostrano più i volti dei figli a causa della separazione in corso?

La scelta di non inquadrare più i figli, se non di spalle, potrebbe essere dettata dal fatto che i Ferragnez stanno agendo per vie legali per la separazione. L’avvocato Antonio Scarnera, esperto in cause di divorzio, dà una spiegazione a questo fatto curioso.

“I Ferragnez potrebbero essere al centro di una battaglia legale, questo spiegherebbe perché non inquadrano più i figli in volto. Quando due genitori sono separati o divorziati non possono pubblicare le foto dei figli senza autorizzazione dell’ex coniuge“.