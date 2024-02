Chiara Ferragni ospite domenica a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio: l’annuncio

Nel corso delle ultime ore uno scoop bomba sta circolando su tutti i giornali di gossip. È emersa infatti la notizia secondo cui il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez sia giunto al capolinea. A lanciare il mega scoop è stato ‘Dagospia’ e dopo la circolazione della notizia i diretti interessati sono rimasti in silenzio, decidendo di non commentare quanto sta circolando in queste ore sul loro conto.

Chiara Ferragni e Fedez nell’occhio del ciclone. Come già anticipato, qualche ora fa ‘Dagospia’ ha annunciato la notizia della fine del matrimonio dei Ferragnez. Stando a quanto rivelato dal noto giornale, pare che il cantante avrebbe lasciato l’appartamento di City Life nella serata di domenica e non sarebbe più tornato. Al momento, né l’imprenditrice digitale né Fedez hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo ma Chiara potrebbe presto parlare pubblicamente di questa notizia.

Chiara Ferragni ospite domenica sera da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. A dare l’annuncio è stato qualche minuto fa lo stesso conduttore con queste parole:

Domenica 25 febbraio gli ospiti di Che Tempo Che Fa saranno: Naomi Campbell, Christian De Sica, Sabrina Ferilli, Paolo Virzì, Luisa Ranieri e i The Kolors. Chiara Ferragni sarà nostra ospite domenica 3 marzo.

Tutti i fan dell’imprenditrice digitale non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di scoprire quali saranno gli argomenti che Chiara tratterà da Fabio Fazio. La fashion blogger è pronta a confermare la fine del matrimonio con Fedez proprio a Che Tempo Che Fa? Non ci resta che attendere domenica 3 marzo per scoprire se l’imprenditrice digitale romperà il silenzio in merito al gossip che ha stravolto tutti.

