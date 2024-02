In queste ore il sito Dagospia ha lanciato la notizia della possibile separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Da quello che scrivo appunto, il rapper sarebbe uscito di casa dalla giornata di domenica e non sarebbe più rientrato, anche se al momento non ci sono conferme da parte della coppia.

La novità di questi ultimi minuti, sarebbe proprio che nella giornata del 3 marzo, la nota influencer andrà come ospite al programma Che Tempo che fa, da Fabio Fazio. Lo stesso conduttore ne ha dato notizia, tramite i suoi canali social.

Da quello che scrivono diversi quotidiani, la coppia era in profonda crisi da quando lei è andata a condurre il Festival di Sanremo 2023. In quella occasione, Fedez si è reso protagonista di alcuni episodi, che hanno portato il suo matrimonio ad avere una profonda crisi. Lei però, in questo lungo periodo ha scelto di non prendere decisioni, anche per stare vicino al rapper, che era affetto da una grave malattia.

Tuttavia, in questo periodo in cui lei ha avuto dei guai giudiziari, lui non si sarebbe mostrato così generoso nei confronti della moglie. Dicono che Fedez le avrebbe rinfacciato che i suoi problemi, stavano creando difficoltà anche nei suoi affari.

Separazione di Chiara Ferragni e Fedez, le ultime storie su Instagram

Solo pochi giorni fa Fedez si è recato a Miami, insieme alla sua assistente. Inoltre, le sue ultime storie risalgono allo scorso 21 febbraio, che però sembrano essere pubblicate in un posto diverso dal loro nuovo appartamento a CityLife, nel quale si era trasferiti solo lo scorso novembre.

Anche la stessa Chiara Ferragni, nelle ultime ore ha pubblicato delle storie sul suo profilo Instagram, in cui avrebbe parlato di un possibile cambiamento della sua vita. Tuttavia, anche adesso i due non avrebbe dato conferma alla notizia.

La coppia, diventata molto famosa e seguita sui social, si era sposata a settembre del 2018. Erano già genitori del loro primo figlio, Leone. Solo pochi anni dopo è nata la seconda figlia, che si chiama Vittoria.