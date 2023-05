Chiara Ferragni e Vittoria in accappatoio griffato: ecco quanto costa il look da bagno

Chiara Ferragni non rinuncia mai alle griffe, neanche in un momento intimo

Senza alcuna ombra di dubbio, a Chiara Ferragni piace sempre indossare look super griffati. Infatti, l’imprenditrice digitale non rinuncia mai ad uno stile lussuoso in ogni occasione. Nonostante si conosce quasi tutto sulla sua vita, in molti non hanno mai visto i suoi outfit da bagno. Tra questi ultimi spunta un griffato accappatoio. Ma quanto costa? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Chiara Ferragni è una dell’influencer più amate e chiacchierate al mondo. Insieme a Fedez e ai suoi figli Leone Vittoria, l’imprenditrice digitale coinvolge sempre tutti i fan nei suoi momenti quotidiani. Nell’attesa dell’uscita della nuova stagione “The Ferragnez”, la fashion blogger dedica molto tempo alla propria famiglia. Per esempio, ieri sera ha fatto il bagno con sua figlia Vittoria e neanche in un’occasione così intima ha rinunciato allo stile.

La moglie di Fedez si è mostrata in accappatoio coordinato a quello della sua secondogenita. Si tratta di un modello super trendy appartenente alla casa di moda Versace, una delle più amate dall’imprenditrice digitale. Per la precisione, stiamo parlando del modello “I ♡ Baroque” in rosa e caratterizzato dal tessuto in spugna.

A fare da protagonista è l’iconico logo sui polsini, sulla cintura e sulle tasche. Ma quanto avrà pagato la Ferragni per aggiungere tale capo di abbigliamento al suo guardaroba da sogni? Sul sito ufficiale di Versace, l’accappatoio in questione ha un prezzo di 450 euro. Tuttavia anche Vittoria è apparsa con un look molto simile a quello della mamma.

Si tratta di un modello rosso sempre firmato Versace, decorato con motivo “La Greca” e caratterizzato dall’iconica stampa su cintura e sulle tasche. Molto probabilmente stiamo parlando di un capo personalizzato per la bambina in quanto non è venduto nella sezione bambini del profilo ufficiale del brand.