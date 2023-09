Chiara Ferragni, per il weekend in Svizzera l’imprenditrice digitale sceglie un look da 15mila euro: ecco i dettagli

Non è passato inosservato il look sfoggiato dall'imprenditrice digitale con un prezzo da capogiro

Chiara Ferragni è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati e chiacchierati del mondo del web. Nei giorni scorsi l’imprenditrice digitale ha soggiornato in Svizzera insieme ad alcuni suoi amici e non è di certo passato inosservato il look sfoggiato sui social con un prezzo da capogiro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Chiara Ferragni non smette mai di far parlare di sé. Come già anticipato, la scorsa settimana l’imprenditrice digitale ha trascorso un weekend in Svizzera insieme ai suoi migliori amici. La fashion blogger non ha perso occasione di immortalare i momenti più belli sui social, dove non sono passati inosservati i look sfoggiati per il fine settimana.

Tra i tanti outfit, quello che la moglie di Fedez ha mostrato durante l’ultimo giorno del weekend non è passato inosservato ed ha attirato l’attenzione di tutti i suoi followers. Per l’ultimo giorno in Svizzera, infatti, Chiara Ferragni ha scelto un look sportivo che porta la firma di Louis Vuitton.

Oltre al look, l’accessorio che ha attirato maggiormente la curiosità dei suoi fan è stato senza ombra di dubbio la borsa. Si tratta di una GO-14 MM, di color bianco latte e con inciso il logo della nota casa di moda, di color oro. Inutile dire che il costo ha un prezzo stratosferico. La borsa firmata Louis Vuitton ha infatti un costo di 8850 dollari.

Ma non è finita qui. Per l’ultimo giorno in Svizzera, Chiara Ferragni ha indossato un top crop di 935 euro, abbinati a dei leggins sportivi dal valore di 1950 euro. Il tutto è completato da un blazer over size che porta la firma di Reversible Monogram Jacquard, dal costo di 6400 euro. Per quanto riguarda le scarpe, invece, l’imprenditrice digitale ha scelto di indossare un paio di stivaletti neri di Laureate Desert con plateau, dal costo di 1200 euro. Il costo totale dell’outfit, dunque, si aggira intorno ai 15mila euro.