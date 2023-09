Fabrizio Corona pronto a risarcire Chiara Ferragni e Fedez? L’indiscrezione

Fabrizio Corona non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex re dei paparazzi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Sono emerse importanti novità sulla querela che Chiari Ferragni e Fedez hanno mosso contro l’ex re dei paparazzi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

È guerra tra Fabrizio Corona e i Ferragnez. L’ex re dei paparazzi in più di un’occasione ha rivelato di aver ricevuto una denuncia da parte di una delle coppie più chiacchierate di sempre:

Ho un processo da affrontare perché Fedez e la moglie mi hanno denunciato. E quindi ci vedremo presto in tribunale. Il motivo di questa situazione? Tutto perché ho detto che sono due ebeti. L’ho fatto in una storia di Instagram mentre ero in bagno e stavo facendo le mie cose.

Come già anticipato, nel corso delle ultime ore sono emerse importanti novità su questa vicenda tanto chiacchierata. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare che l’avvocato di Fabrizio Corona abbia rivelato che l’ex re dei paparazzi sia pronto a trovare un accordo con la coppia.

Nel dettaglio, sembra che Fabrizio Corona sia pronto a concordare una somma in modo da risarcire Chiara Ferragni e Fedez. Al momento i diretti interessati non hanno ancora confermato né smentito le voci che stanno circolando in queste ore.

Fedez, la rivelazione su Fabrizio Corona a Belen Rodriguez: “Sembra che lui mi odi davvero”

In una puntata di Muschio Selvaggio che ha visto ospite Belen Rodriguez, Fedez si è esposto nei confronti dell’ex re dei paparazzi con queste parole:

Lui in realtà sembra che mi odi davvero. Non capisco il motivo, tu hai un’idea? Lo dico perché sempre più spesso mi attacca e fa storie contro di me. Ma sembra quasi che sia ossessionato, ma perché questa ossessione su di me e quello che dico e faccio?

E, continuando, Fedez ha poi aggiunto: