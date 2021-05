Totalmente a sorpresa, è uscita una collaborazione mai vista prima: Chiara Ferragni ha deciso di mettere il suo marchio sulle macchinette del caffè Nespresso, la collaborazione è destinata al successo, anche perché, il pack dell’elettrodomestico è assolutamente bellissimo.

Ad annunciare l’imminente collaborazione è stata proprio l’imprenditrice digitale in persona. Sui social, la ragazza, ha pubblicato gli scatti della campagna facendo vedere la nuova edizione limitata della macchinetta del caffè.

Il copy sul sito della ufficiale della Nespresso, con annesso di foto di Chiara Ferragni, recita: “Come Italiana, sono una grande bevitrice di caffè e sono una fan di Nespresso da molto tempo“.

Ovviamente, le polemiche anche questa volta non sono mancate. In particolare, tutti gli haters della Ferragni in questi giorni hanno traslocato sul profilo dell’azienda leader del caffè insultando a più non possono.

In molti hanno accusato la Nespresso di aver avviato una collaborazione con una persona “non idonea” al ruolo. Così, dopo tante polemiche, sul profilo social della Nespresso spunta un commento che chiarisce la relazione:

Abbiamo scelto di lavorare con Chiara perché è una pioniera come imprenditrice e ha aperto la strada a molti imprenditori digitali dopo di lei (sia uomini che donne), come noi ai nostri inizi. L’impegno di Chiara Ferragni nei confronti della propria comunità, le sue raccolte fondi in favore dei più deboli e le sue azioni mirate a promuovere l’empowerment femminile, rendono Chiara una partner perfetta per Nespresso che condivide con lei l’attenzione verso le persone e il pianeta.

L’elettrodomestico è davvero bellissimo ed è stato lanciato in molti paesi Europei, tuttavia, il prezzo non è stato svelato. La data ufficiale d’uscita è il 28 maggio, in quanti la compreranno?