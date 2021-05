Chiara Ferragni lancia la nuova macchina del caffè con l’occhio, ma quanto costa?

Chiara Ferragni inarrestabile. É di questi giorni la notizia del lancio sul mercato della nuova macchina del caffè disegnata dall’imprenditrice digitale con i relativi accessori e realizzata in collaborazione con Nespresso. Dopo l’ingresso nel CDA di Tod’s e la nomina di Global Ambassador di Bulgari, nuovi orizzonti si intravedono per una delle fashion blogger più famose di sempre.

credit @ChiaraFerragni

In queste ultime ore Chiara Ferragni ha dato la notizia della nuova collaborazione con Nespresso. Infatti, l’imprenditrice digitale si prepara al lancio della nuova macchina del caffè accompagnata da alcuni accessori, quali tazze e mug da viaggio. Si tratta comunque di un’edizione limitata la cui vendita partirà dal 28 maggio.

Queste sono le parole con cui Chiara Ferragni ha annunciato sulla sua pagina social la collaborazione con Nespresso:

Abbiamo collaborato per celebrare il nostro amore per il caffè con stile.

É questo il commento rilasciato dalla moglie di Fedez per la nuova collaborazione.

credit @ChiaraFerragni

Nel frattempo, la notizia ha suscitato senza dubbio l’interesse dei numerosi fan dell’imprenditrice digitale soprattutto per quanto riguarda il prezzo. C’è da dire che, però, a pochi giorni dal lancio il il valore della nuova macchina del caffè con l’occhio non è ancora stato annunciato.

credit @ChiaraFerragni

Inutile descrivere l’entusiasmo del popolo del web per la nuova collaborazione dell’imprenditrice digitale. Sono stati molti coloro che hanno fatto i complimenti a Chiara Ferragni, sostenendo questo nuovo progetto. Qui, possiamo leggere alcuni commenti degli utenti:

credit @ChiaraFerragni

Bellissima la macchina con l’occhio, la voglio.

E ancora:

Super glamour.

Accanto a coloro che hanno rivelato il proprio entusiasmo per il progetto non sono potuti mancare i commenti degli haters. Questi, infatti, hanno fatto supporre che il prezzo del nuovo accessorio sarà talmente alto che solo in pochi potranno permettersela. In attesa che venga rivelato il prezzo della nuova macchina del caffè, si attende comunque il sold out.