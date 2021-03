Chiara Ferragni, perché la prima foto della piccola Vittoria è di color viola? La spiegazione

Chiara Ferragni ha partorito la sua secondogenita: Vittoria Lucia Ferragni, ed ha postato la prima foto sui social. Un’immagine in cui appare mentre tiene in braccio la piccola in sala parto. In parecchi si sono chiesti come mai le luci della sala fossero di colore viola. Qual è la spiegazione? Nessun fotoritocco o strano montaggio, bensì si tratterebbe di una precisa tecnica adottata dai medici, consigliata soprattutto in determinate circostanze.

La dolce Vittoria Lucia Ferragni, seconda figlia del rapper Fedez e della moglie Chiara Ferragni, è venuta alla luce nella notte del 23 marzo 2021. Sul web l’influencer numero uno d’Italia ha condiviso la prima foto della neonata, che ha registrato il pieno di like da parte degli ammiratori.

In molti si sono posti l’interrogativo sul come mai luci viola illuminassero la sala parto immortalata nello scatto (mentre una luce di colore rosa, più piccola, è apparentemente accostata al viso della nascitura). Tecnicamente ciò consisterebbe in luci biodinamiche per la cromoterapia natale, una metodologia che permetterebbe alle partorienti di allentare la tensione del parto.

Simulando la luce del sole, consentirebbe di regolare la frequenza cardiaca e il ritmo sonno-veglia. Notoriamente le luci soffuse darebbero, inoltre, modo di provocare il rilascio di ossitocina, un ormone essenziale nel concepimento.

Fino a questo punto Chiara Ferragni ha evitato di svelare particolari sul lieto evento. Non ha raccontato il susseguirsi degli accadimenti. Tuttavia, in passato, in seguito all’arrivo del suo primo figlio Leone (avvenuto tramite induzione alla 37esima settimana) la fashion blogger aveva ammesso che non era stato per nulla semplice.

Il piccolo aveva problemi inerenti alla placenta. Di conseguenza, l’equipe dei medici aveva preso la decisione di anticipare le tempistiche del parto rispetto al regolare termine. Quando e se la bella cremonese avrà qualcosa da dire, i followers saranno comunque tutt’orecchi. Nel frattempo, tanti auguri!