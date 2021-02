La cameretta di Leone mostrata sui social da mamma Chiara Ferragni e papà Fedez

Vi siete mai chiesti com’è la cameretta di Leone? Siamo entrati tante volte, almeno virtualmente, nella casa di Chiara Ferragni e Fedez. E l’ultima volta lo abbiamo fatto per ammirare la nuova stanzetta del primogenito della coppia. In attesa che arrivi la sorellina, Leone può godersi uno spazio tutto suo. Ed è semplicemente fantastico.

Fonte Pixabay

La nuova cameretta del figlio della Blonde Salad e del rapper ex giudice di X Factor è finalmente pronta. E i genitori la mostrano con orgoglio sui social network. La stanza è davvero molto bella e decisamente instagrammabile.

Lo stile è molto medievale, con divanetto, letto, un sacco di peluche, tende. E dalla finestra può godere di una vista mozzafiato su Milano e sul suo splendido Skyline. Anche se forse questo aspetto al momento interessa poco Leone.

Gli arredi della camera da letto di Leone e il restyling del suo spazio all’interno dell’attico di Citylife sono opera dello studio 131 Design, che ha voluto dare all’ambiente uno stile da fiaba e da sogno.

La nuova stanza di Leo è finalmente pronta: è stata tutta creata dai miei amici di @131design e Leo lo adora così tanto.

Queste la parole di mamma Chiara nel presentare sul profilo Instagram le prime immagini della cameretta del primogenito. La stanza, dopo tanti spoiler, è finita: bellissime le tonalità pastello scelte.

La nuova cameretta di Leone conquista i social

I genitori hanno condiviso sui social le immagini della nuova stanza da letto del loro primogenito domenica 7 febbraio. In meno di 24 ore hanno ottenuto più di un milione di visualizzazioni.

Ovviamente non mancano i commenti, tra chi adora la scelta fatta e chi ironizza sul fatto che la camera di Leo è grande come tutta casa sua. E non mancano le polemiche rivolte a Chiara Ferragni, incinta del secondo figlio da Fedez (sarà una femminuccia), perché ostentano quello che hanno.