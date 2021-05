Il look di Chiara Ferragni in giro per Milano scatena le polemiche dei fan

Chiara Ferragni è diventata una vera e propria icona di stile e qualunque cosa indossi è destinata a diventare tendenza di successo. Perfino quegli oggetti considerati trash. Di recente ha messo in vendita sul suo store un nuovo capo della sua collezione: una borsa mare in plastica a prezzo folle andata a ruba in poche ore. Qualche giorno fa ha pubblicato alcune foto che la ritraevano in giro per Milano con un look decisamente stravagante tanto che anche i followers più sfegatati hanno scosso la testa.

Fonte: Instagram

Chiara Ferragni ha postato le foto di una passeggiata per le vie di Milano in cui sfoggia un look sportivo: tuta, borsa griffata e ai piedi…le ciabatte in plastica con i calzini bianchi. Anche se si tratta delle Yeezy Slides, l’accessorio cult del momento, i fan l’hanno criticata non poco.

Chiara Ferragni con calzini e ciabatte

Ma chi conosce Chiara Ferragni sa benissimo che nulla lascia al caso. Infatti la foto è uno scatto promozionale per il brand Barrow. L’imprenditrice indossa una tuta del marchio composta da un top nero e da un paio di pantaloni con maxi logo. Ma ad attirare l’attenzione dei suoi follower sono state le scarpe: un paio di ciabatte in gomma con la suola a carrarmato marroni, indossati con il famigerato calzino bianco in spugna.

Fonte: Google

Ma non parliamo ovviamente di sandali qualsiasi visto che stiamo parlando delle famose Yeezy Slides disegnate da Kanye West per Adidas. Un capo sfoggiato da personaggi come Kendall Jenner e Billie Eilish e che sono praticamente introvabili. Il prezzo? quello originale starebbe intorno ai 60 euro. Ma trattandosi di un’edizione limitata online si trovano anche a prezzi che oscillano tra i 500 e i 1200 euro, a seconda del colore e della taglia.

Fonte: Google

Purtroppo l’abbinamento ciabatte e calzini bianche in Italia è visto di cattivo gusto e per questo sotto lo scatto non sono mancati commenti di disapprovazione.