Sono state ore di ansia e preoccupazione quelle che ha vissuto la nota cantante Billie Eilish. Il veterinario ha dovuto sottoporre il suo cane Shark ad un delicato intervento, poiché stava molto male ed aveva bisogno dell’operazione per tornare a stare bene e soprattutto per poter sopravvivere.

La star ha adottato il piccolo a quattro zampe pochi mesi fa. Lo ha trovato nel rifugio della sua città e sin da subito, si è follemente innamorata del suo sguardo dolce.

Poche settimane dopo averlo portato nella sua abitazione, il cucciolo ha iniziato a mostrare subito la sua personalità vivace ed esuberante. Shark ama stare al centro dell’attenzione e soprattutto vuole giocare sempre con i suoi amici a quattro zampe.

Inoltre, vuole sempre mangiare tutto ciò trova. La sua amica umana infatti, è costretta a tenerlo sempre sotto controllo, poiché ha paura che possa accadergli qualcosa di brutto.

Un giorno è avvenuto il dramma che ha spaventato tutti. Shark ha iniziato a stare male. Non si muoveva e si vedeva che era sofferente. Per questo, la cantante ha deciso di portarlo d’urgenza dal veterinario.

Il medico subito dopo la visita ha scoperto la gravità di ciò che era appena accaduto. Il cucciolo aveva ingoiato un polpo di peluche, che la donna non aveva mai visto prima ed aveva bisogno di un intervento per riuscire a riprendersi.

La delicata operazione a cui è stato sottoposto Shark

Ovviamente Billie Eilish era molto preoccupata, aveva paura che il suo cagnolino avrebbe potuto perdere la vita.

Solo poche ore dopo, ha ricevuto la telefonata che stava aspettando. Il medico l’ha chiamata per dirle che fortunatamente l’operazione era riuscita e che dopo pochi giorni, avrebbe potuto riportare Shark a casa.

La cantante ha voluto condividere la sua esperienza con i suoi follower, per avvisare tutti di fare attenzione. Ha voluto lanciare un disperato appello nelle storie di Instagram, dicendo alle persone di non perdere mai di vista i loro amici a quattro zampe e soprattutto di portarli d’urgenza dal medico, nel momento in cui iniziano a presentare strani sintomi.