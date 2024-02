Chiara Ferragni torna sui social dopo la bufera: le prime parole dopo il lungo silenzio

Anche Chiara Ferragni è tornata a postare sui social. Dopo Fedez e il suo racconto “istantaneo” delle registrazioni per Muschio Selvaggio, il suo podcast, arriva anche lei. Sarà molto semplice nella comunicazione, quasi in punta di piedi. Entrambi, per la verità, sono molto attenti a ogni dichiarazione rilasciata, ogni parola. Con loro anche tutta la famiglia che non si scuce affatto, tranne che con auguri generici affinché “vada tutto bene per loro”, come ha riferito la madre di Fedez.

“Salve” è il primo post su Instagram di Chiara Ferragni dopo la chiacchieratissimo (e presunta) separazione da Fedez. Fino a oggi, la sua presenza online si era limitata a foto con i figli, mostrando momenti in casa con Leone e Vittoria, al parco con le sorelle o durante i weekend. Da mesi non si vedeva nella storie del marito, Fedez, e per questo si parla da tempo di una crisi annunciata e, infine, evidentemente, esplosa.

Recentemente, l’influencer ha condiviso un’immagine della mano senza fede e anelli preziosi, con un nuovo tatuaggio sul dito. Ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione è stato, invece, l’improvviso e inaspettato cambio della foto del profilo Instagram.

Nell’immagine Chiara Ferragni abbraccia i figli, ma è ritratta senza Fedez. Tutti questi indizi hanno scatenato reazioni caotiche online, considerando anche la vita mediaticamente molto esposta dell’intera famiglia.

Oggi, l’imprenditrice, lascia solo un saluto: “Ciao”, un cuoricino rosso e uno sguardo tra il malinconico e lo stanco. Appare sempre in forma smagliante, ma non è di certo una foto in cui esprime un sentimento positivo, felice. Un’espressione incerta, tra il serio e il sorriso appena accennato inganna ma, in verità, si tratta solo della mano destra che tira un po’ il viso.

I titoli di coda sembrano essere dunque arrivati. La storia d’amore dei due, dei Ferragnez (un termine entrato nel lessico italiano) non avrà un lieto fine. La conferma della separazione con Fedez arriva anche soprattutto dopo che il rapper ha lasciato l’attuale attico a Milano, dove viveva con Chiara. Lei, non sembrava preparata a questa decisione, e ora attende di capire se sia una separazione definitiva.

Il periodo è stato oggettivamente difficile per Chiara Ferragni, poiché la scelta di Fedez si aggiunge alla crisi già in corso da tempo e all’indagine giudiziaria milanese per una truffa aggravata. Gli indizi recenti avevano già suggerito il deterioramento dell’idillio. Diverse analisi avevano messo in luce una certa compromissione della loro situazione sentimentale. L’abbandono del tetto coniugale da parte del rapper sembra dare il colpo di grazie e la certezza di questa fine super chiacchierata in questi due giorni.