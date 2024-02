Fedez e Chiara Ferragni, i social hanno deciso da che parte schierarsi: emersi i risultati di un’indagine sulla rete

La conclusione della relazione tra Fedez e Chiara Ferragni ha letteralmente intasato i social media. A dirla tutta, al momento nessuno dei due ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale, né attraverso una storia, un post, o qualsiasi altra forma di interazione sui social con i follower. Non c’è nessuna smentita in tutti luoghi virtuali che hanno frequentato in questi anni.

Secondo diverse fonti, tuttavia, sembra essere una situazione confermata. ‘Dagospia’ è stato il primo ad anticipare la notizia bomba, rumor che ha successivamente trovato un effettivo riscontro anche sul ‘Corriere della Sera’ e su ‘Vanity Fair’. Nonostante tutto, comunque, ci sono ancora diversi dubbi.

Fedez e Chiara Ferragni hanno tenuto sempre aggiornati i loro follower su ogni piccolo dettaglio delle loro vite. Si va dall’outfit alle vacanze, dalle iniziative comuni o individuali fino ai botta e risposta in determinati casi mediatici. Che si sia trattato di un nuovo taglio di capelli, un paio di scarpe, o un tipo di allenamento, i Ferragnez non passano mai inosservati. Oggi, entrambi sono rimasti in silenzio, mentre giornali e pagine social hanno parlato tutto il giorno della loro separazione. Questo vuoto, però, è stato riempito dai commenti sui social.

I post sull’argomento sono stati davvero tanti. Meme, commenti pungenti, oltre ad attente analisi approfondite, hanno invaso la rete. Arcadia, un’azienda specializzata nell’analisi delle conversazioni online, ha esaminato l’ampio flusso di notizie sulla crisi di una delle coppie più famose e seguite d’Italia, riportando dei risultati davvero interessanti.

Oggetto di analisi sono le conversazioni online, tra cui commenti, post e vari contenuti sulla rete, nell’arco della giornata del 22 febbraio, in cui venivano menzionati Fedez o Chiara Ferragni. L’analisi è, ovviamente, prudenziale, esclude i contenuti in cui si parla della coppia come i “Ferragnez” o in cui nessuno dei due è citato. Cosa dice l’indagine?

Chiara Ferragni risulta menzionata 7.900 volte sulla rete in sole 18 ore. La maggior parte dei commenti sono critici. Il sentimento generato da tutte le menzioni è negativo nel 70,8% dei casi. Un dato superiore rispetto a Fedez, che risulta citato 9.800 volte; in questo caso, il sentimento negativo si attesta al 62,7%.

Arcadia afferma che questo dato riflette la strategia social che Chiara Ferragni ha adottato dopo il caso dei pandori Balocco: