Chiara Ferragni provoca i fan con un look bizzarro: “Hai i reni infiammati?”

Senza alcuna ombra di dubbio Chiara Ferragni è una delle influencer più amate e stimate all’interno del mondo del web. Di recente la famosa imprenditrice digitale ha deciso di provocare tutti i suoi fan con un look alquanto bizzarro. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Chiara Ferragni non smette mai di stupire tutti i suoi followers. Di recente la nota influencer è finita di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stato un look insolito che lei stessa ha mostrato sul suo profilo Instagram.

Chiara Ferragni si trova nell’isola di Ibiza dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme a tutta la sua famiglia. La nota imprenditrice digitale coglie ogni occasione per sfoggiare i suoi magnifici outfit estivi i quali spesso e volentieri sono oggetto di provocazione. Infatti, dopo i pantaloni che lasciavano scoperti i suoi glutei e i vestitini vedo non vedo, questa volta la moglie di Fedez ha lasciato tutti senza parole sfoggiando un abito “a raggi X”.

Quello che ha indossato l’influencer a Ibiza è un vestitino super attillato caratterizzato da una fantasia insolita. Infatti, sembra che la stampa rappresenti una radiografia con alcune parti del corpo di colore rosso le quali sarebbero collocate in corrispondenza del seno e dei glutei.

La reazione dei fan al post di Chiara Ferragni

Inutile dire che il post in questione ha ottenuto il boom di commenti nel giro di pochissime ore. Tuttavia, i suoi fan si sono divisi tra chi ha ritenuto originale questa scelta bizzarra e chi si è sentito a disagio. In qualunque caso, gli utenti non ci hanno pensato due volte a coommentare il post con frasi sarcastiche: