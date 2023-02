Chiara Ferragni pubblica una foto con Fedez: crisi finita?

Chiara Ferragni e Fedez sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di queste ultime settimane. L’assenza social tra i due sta facendo molto chiacchierare e sono molti coloro che sostengono che l’imprenditrice digitale e suo marito starebbero vivendo un periodo di crisi. Uno scatto condiviso nelle scorse ore, però, cambierebbe tutto. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Pace fatta tra Chiara Ferragni e Fedez? Dalle ultime Instagram Stories che la fashion blogger ha condiviso non sembrano esserci più dubbi: nessuna crisi in corso tra Chiara e Federico. Lo scatto in questione ritrae due mani, di cui una ricoperta di tatuaggi, che si intrecciano.

All’immagine in questione Chiara Ferragni non ha allegato alcuna didascalia. Inutile dire che lo scatto ha mandato in tilt tutti i fan dei Ferragnez che si stanno interrogando su cosa stia succedendo alla coppia più chiacchierata di queste ultime settimane. Nonostante il caos mediatico in cui sono stati coinvolto, Fedez e Chiara Ferragni hanno preferito rimanere in silenzio e non si sono ancora esposto sul gossip che li vede protagonisti in questi giorni.

Chiara Ferragni e Fedez, crisi rientrata? Solo qualche giorno fa un indizio confermava le voci sulla coppia

Ormai è da giorni che sul web non si fa altro che parlare della presunta crisi che Chiara Ferragni e Fedez starebbero vivendo. La lite tra la coppia sarebbe scoppiata per via del bacio scattato tra il cantante e Rosa Chemical durante la serata finale del Festival Di Sanremo.

Infatti, a differenza di quanto molti possono pensare, la crisi sarebbe scaturita non dal bacio tra Rosa Chemical e Fedez ma dall’eccessivo protagonismo di quest’ultimo sul palco del Teatro Ariston. Tuttavia, mentre l’influencer e il cantante rimangono in silenzio sui social, alcune fonti vicine alla coppia hanno svelato un retroscena che potrebbe confermare le numerose indiscrezioni.

Fedez da giorni dormirebbe sul divano: questo è quanto alcune persone vicine alla coppia hanno rivelato a ‘Vanity Fair’. Ma non è finita qui. L’influencer e il cantante continuano a vivere nella loro casa a City Life ma dormirebbero in letti separati. Dunque, la notizia diffusa dalla celebre rivista sarebbe la prima conferma delle difficoltà che la coppia starebbe attraversando.