I Ferragnez avvistati ancora insieme: ecco dove

Chiara Ferragni e Fedez sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati del momento. Sono molte le voci in circolazione su una presunta crisi che, almeno per il momento, non è stata confermata né smentita dai diretti interessati. Nonostante le indiscrezioni che circolano in questi giorni, i Ferragnez sono stati avvistati insieme nelle scorse ore: scopriamo insieme dove.

I Ferragnez non smettono mai di far parlare di sé. Le voci di una presunta crisi che i due starebbero stanno diventando sempre più insistenti e sono molti gli indizi social che le confermerebbero. Come, ad esempio, una Instagram Stories condivisa da Fedez per sua moglie ma cancellata poco dopo.

Sono molti coloro che in questi giorni si stanno chiedendo cosa sia successo tra l’imprenditrice digitale e suo marito. Il silenzio social tra i due preoccupa e sono molti i fan della coppia che hanno il desiderio di sapere cosa è successo. Nel frattempo, in queste ore sui social sta spopolando un gossip che sta facendo il giro del web.

Chiara Ferragni e Fedez avvistati insieme nel ristorante di Cannavacciuolo: cosa sta succedendo tra i Ferragnez

Stando alle ultime indiscrezioni, nella giornata di ieri Chiara Ferragni e suo marito Fedez sono stati avvistati insieme nel ristorante di Cannavacciuolo, locale che si trova sul lago d’Orta.

Sul web circola infatti un video che mostra la coppia, serena e tranquilla, entrare nel ristorante del noto chef. Il video in questione mostra dunque che, in apparenza, tra l’imprenditrice digitale e suo marito non ci sia alcun tipo di problema. Ma perché allora i Ferragnez si stanno nascondendo dai social?

Al momento non ci è dato saperlo. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito a questa vicenda che sta incuriosendo moltissime persone e che è al centro delle pagine dei principali giornali di cronaca rosa.