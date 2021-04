Poche ore fa, la nota influencer Chiara Ferragni ha pubblicato una foto sul suo profilo social, scatenando polemica tra i commenti. Come spesso capita ai noti volti dello spettacolo, gli haters non si risparmiano mai di esprimere la propria opinione dinanzi a immagini che non sono di loro gradimento.

Ma cosa ha pubblicato di così “scandaloso” la bella influencer? Chiara Ferragni ha postato una foto mentre usa il tiralatte. Nell’immagine sorride e indossa un reggiseno post parto, mentre seduta su una sedia, si tira il latte per la piccola Vittoria: “Imposta la vita come una nuova mamma”. Eccola qui:

In pochi minuti, sono stati migliaia i commenti apparsi sotto il post Instagram. In molti hanno sorriso e si sono complimentati con Chiara per la sua bellezza e per come si mostra sui social, vera e sincera. Molte donne si sono riviste in lei e nella vita da neo mamma. E poi sono arrivati tutti coloro che hanno definito la foto di pessimo gusto e commentato il fatto che immagini del genere non dovrebbero essere pubblicate sul social.

La risposta dell’influencer non si è però fatta attendere. Poco dopo, in una storia Instagram, ha replicato:

Domanda, ma vi pare strana la foto che ho postato? Sto leggendo i commenti e non riesco a credere che alcune persone siano scioccate.

Di certo nel 2021 una foto del genere non dovrebbe fare scandalo.

Non è la prima volta che Chiara Ferragni finisce nel mirino degli haters

Dalla gravidanza alla nascita di Baby V, Chiara Ferragni è già finita più volte nel mirino degli haters.

Prima per le foto incinta “quasi nuda”, poi per aver pubblicato una foto truccata dopo il parto in ospedale, poi per aver pubblicato una foto mentre allattava la piccola Vittoria e infine per aver mostrato le perdite di latte sulla maglietta.

L’influencer ha dovuto giustificarsi, chiarendo di essere truccata perché quello era lo stesso trucco che indossava al lavoro, nel momento in cui sono arrivate le contrazioni. Anche Fedez è arrivato in sua difesa, sottolineando il fatto che una neo mamma dovrebbe sentirsi libera di allattare e di godersi un momento delicato come la nascita della propria figlia.