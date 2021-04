La nota influencer nel mirino degli haters, ricevute minacce via social

In queste ultime ore Giulia Salemi si ritrova nel mirino degli haters. La nota influencer, infatti, ha ricevuto insulti e minacce via social da parte di alcuni utenti anonimi. Inutile dire come l’episodio ha scatenato l’indignazione del popolo del web. Molti, infatti, sono stati coloro che hanno suggerito all’ex gieffina di denunciare l’accaduto.

Sui profili social di Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli sono comparsi alcuni commenti spiacevoli da parte di utenti anonimi. Più precisamente, gli haters hanno inviato insulti e minacce all’influencer italo-persiana. Senza dubbio il commento più sgradito è stata la minaccia di violenza sessuale rivolta all’influencer italo-persiana.

L’utente responsabile di tale commento ha inoltre esposto di conoscere l’abitazione di Giulia. Inutile dire come la questione abbia causato in rete una grande rabbia e indignazione. Sono stati moltissimi, infatti, gli utenti che hanno suggerito all’influencer di denunciare l’accaduto in questione, oltre che tutti gli episodi simili.

Tra molti personaggi che hanno espresso la propria indignazione per quanto accaduto c’è anche Amedeo Venza. L’uomo, infatti, si è espresso sui social mostrando il proprio sdegno per episodi di questo genere. Ma non è la prima volta che l’influencer italo-persiana riceva insulti o minacce via social.

La nota influencer Giulia Salemi minacciata via social

Infatti, la sua storia d’amore con Pierpaolo Petrelli, nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip, è stata sin dall’inizio oggetto di attacchi, insulti e minacce rivolte all’ex gieffina da parte di alcuni utenti del popolo del web. Inoltre, molti personaggi che si sono ritrovati nella sua stessa situazione hanno denunciato episodi simili alla polizia postale o per via social.

Per il momento sembra non essere arrivata alcuna dichiarazione da parte della diretta interessata, anche se c’è molta curiosità da parte dei suoi followers riguardo gli sviluppi della vicenda. Così come Giulia Salemi, anche Pierpaolo Petrelli non ha lasciato dichiarazioni e non si è espresso sulla questione.