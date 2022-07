Chiara Ferragni, quanto costa la sua casa a Los Angeles? Scopriamolo insieme

Chiara Ferragni mette in vendita la sua casa a Los Angeles, ecco il prezzo da capogiro

Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni è una delle influencer più amate e stimate all’interno del mondo del web. Come già anticipato qualche mese fa, l’imprenditrice digitale ha deciso di mettere in vendita la sua casa a Los Angeles. Siete curiosi di sapere quanto costa? Scopriamolo insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Attualmente Chiara Ferragni vive a Milano con tutta la sua famiglia composta dal marito Fedez e i suoi figli Leone e Vittoria. Prima di diventare mamma del primogenito, l’influencer ha vissuto per un po’ di tempo a Los Angeles insieme al suo fidanzato. Infatti, è proprio qui il luogo in cui è nato Leone.

L’imprenditrice digitale ha comprato la dimora nel 2017 arredandola in ogni minimo dettaglio. Nonostante sia molto legata alla sua casa la moglie di Fedez ha maturato la decisione di cederla a qualcun altro. Il motivo? A rivelarlo è stata lei stessa. Infatti, La Ferragni ha dichiarato che, spostarsi in modo frequente in America con due figli implica molte difficoltà.

Chiara Ferragni ha affidato la vendita della sua dimora ad un agente immobiliare del posto. Quest’ultimo ha già pubblicato il relativo annuncio della vendita in cui possiamo leggere il prezzo. Per chiunque volesse acquistare la bellissima abitazione saranno necessari 2.669.000 dollari i quali corrispondono a 2.550.000 euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tenny V🇺🇸🇩🇪🇦🇹 (@tennyviana)

Come è la casa di Chiara Ferragni a Los Angeles

La meravigliosa dimora dell’influencer è situata in una zona prestigiosa della città, precisamente a West Hollywood. La sua prima costruzione risale al 1918, poi nel corso del tempo ha subito diverse modifiche. Ad un primo piano è composta da quattro camere da letto, tre bagni, una zona living, una cabina armadio ed un giardino. All’interno dispone di numerosi elettrodomestici che verranno venduti insieme all’intera struttura.