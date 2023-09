Chiara Ferragni, quanto costa la vasca da bagno nel lago: cifra da capogiro

Chiara Ferragni non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’imprenditrice digitale è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per via di un dettaglio che i suoi fan non hanno potuto fare a meno di notare. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Chiara Ferragni ha deciso di trascorrere il weekend in Svizzera insieme ai suoi amici. Come sempre l’imprenditrice digitale non ha perso occasione per immortalare i momenti più significativi della vacanza condividendoli poi sul web. Tra i tanti scatti pubblicati, ce n’è stato uno che non è di certo passato inosservato agli occhi dei suoi followers.

Chiara ha infatti condiviso sulla sua pagina Instagram alcuni scatti che la ritraggono in una vasca da bagno posizionata nel bel mezzo di un lago. Alle immagini in questione, l’imprenditrice digitale ha accompagnato questa didascalia:

Avete mai provato una vasca da bagno in mezzo al lago? Sono efficienti dal punto di vista energetico. Viene usata l’acqua del lago (e una piccola stufa a legna per renderla calda) ed è fatta con materiali riciclabili.

Chiara Ferragni, weekend in Svizzera per l’imprenditrice digitale: quanto costa la vasca in mezzo al lago

La vasca in mezzo al lago condivisa da Chiara Ferragni ha scatenato la curiosità dei suoi followers, i quali si sono chiesti quanto costa. A riguardo, vi sveliamo che la ‘Hot Tug’ permette di fare il bagno in una vera e propria vasca ad una temperatura di 38 gradi.

La vasca può accogliere un numero massimo di sei persone ed ha un costo di circa 190 franchi per due persone, che corrisponde ad un valore di 200 euro. Ogni persona aggiuntiva, invece, deve pagare una cifra di 40 franchi.