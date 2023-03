Chiara Ferragni, quanto costa il viaggio safari in Sudafrica

Chiara Ferragni si trova in vacanza in Sudafrica con gli amici. Una vacanza prevista per marzo 2020 ma che è stata poi rimandata a causa dell’emergenza covid-19. Oggi dopo 3 anni la famosa imprenditrice e influencer ha finalmente coronato un sogno. “Tre anni dopo siamo finalmente qui e non ci posso credere” – ha scritto sui social.

Fonte: web

Chiara è in Sudafrica con un gruppo di amici tra cui la migliore amica Chiara Biasi che in occasione del suo compleanno ha deciso di festeggiare regalando a tutti un soggiorno in uno dei resort più belli del Sudafrica immerso tra la natura e gli animali.

Il gruppo alloggia al Mhondoro Safari Lodge & Villa composto da lussuose lodge private ubicate all’interno della Welgevonden Game Reserve, nel distretto di Waterberg, nella provincia di Limpopo, in Sudafrica, dove non c’è malaria.

Si tratta dell’unico safari lodge a 5 stelle del suo genere, diventato famoso per il collegamento principale del lodge principale con un tunnel all’area dove gli animali si abbeverano alla pozza, di fronte alla struttura, in modo da rendere la visita sempre sicura.

La struttura offre ai propri clienti diverse opzioni, da semplici camere alle suite fino a ville private ad uso esclusivo per 6,18 o 24 persone con piscina privata, palestra privata, spa, sala yoga, chef e maggiordomo dedicati oltre ad un veicolo privato per i tour di esplorazione.

Insomma una vera vacanza da sogno sicuramente non dai prezzi modici. Una notte presso il resort nella savana va dai 340 euro circa per una camera con trattamento completo ai 2.900 della villa per sei persone mentre quelle più esclusive prevedono un costo su richiesta.