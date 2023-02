L'influencer ha già detto che i soldi andranno in beneficenza

Dopo il suo debutto sul palco dell’Ariston, tutti se lo stanno chiedendo. Chiara Ferragni quanto guadagna a Sanremo 2023? Sarebbe stato svelato il cachet che l’influencer prende per partecipare al Festival della canzone italiana. Somma di denaro che la moglie di Fedez darà in beneficenza ai centri anti violenza contro le donne, come annunciato ormai già da qualche tempo.

Secondo le indiscrezioni trapelate da Sanremo, Chiara Ferragni, come conduttrice del Festiva di Sanremo 2023, potrebbe arrivare a guadagnare fino a 100mila euro, per le due serate in cui salirà sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus.

La Blonde Salad prenderebbe 50mila euro a serata, per un cachet totale di 100mila euro per la sua apparizione sul palco. Palco sul quale si è già fatta distinguere per il look di debutto, con un messaggio importante sulla sua stola-manifesto.

Cifre da capogiro per Chiara Ferragni, che però ha già detto, al momento dell’annuncio ufficiale della sua partecipazione a Sanremo 2023, andranno totalmente in beneficenza, per la lotta contro la violenza di genere.

Il suo cachet sarà infatti destinato all’associazione D.i.Re. Come sostiene Il Sole 24 Ore, si tratterebbe però di un’opera di beneficenza di Brand Activism, “ovvero (anche) un investimento pubblicitario per ottenere nuova visibilità e saldare la relazione con i suoi consumatori”.

Chiara Ferragni, quanto guadagna a Sanremo 2023: il suo cachet in beneficenza

Ecco il suo annuncio in merito alla decisione di donare il suo compenso di Sanremo in beneficenza, per una causa che le sta molto a cuore.