Fedez è ricoverato in ospedale e fortunatamente sta molto meglio. A rompere il silenzio sono stati il cantante in persona e subito dopo sua moglie, Chiara Ferragni.

Fedez ha infatti ammesso di essere stato colpito da un grave e raro tumore del pancreas. La malattia gli è costata già un delicato intervento chirurgico che sembra aver avuto un esito assolutamente positivo.

Il cantante ha infatti rassicurato tutti con queste parole:

Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo.