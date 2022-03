Dopo tanta attesa è finalmente Fedez a parlare direttamente dalla sua stanza dell’ospedale.

Il rapper milanese, qualche giorno fa, ha spiegato di essere affetto da un grave problema di salute. Il giovane cantante non aveva rivelato la natura del male.

Ieri, molte voci lo davano ricoverato al San Raffaele di Milano, dopo la conferma della notizia si è scoperto che il ragazzo è stato operato all’addome.

Ora, dalla sua stanza di ospedale è direttamente lui a rompere il silenzio mostrandosi anche in foto con sua moglie e vestito da paziente ospedaliero spiega:

Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo.

Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’.

Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare ❤️🙏🏻 Vi voglio bene Federico

L’intervento, dunque, sembra essere riuscito e il cantante sta molto meglio. Tra poco tornerà a casa dai suoi bambini.

Solo l’altro giorno nelle sue storie Instagram aveva confessato: