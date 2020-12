Per ritirare l’Ambrogino d’Oro, Chiara Ferragni e il suo marito Fedez si sono recati a Palazzo Marino. La top influencer italiana ha indossato un total look Dior, con cappotto blu e abito nero. Ai piedi un paio di scarpe rosse, una scelta ben ponderata, non dettata unicamente da esigenze estetiche. Difatti, la mamma del piccolo Leone ha voluto mandare così un messaggio pubblico davvero importante, di tipo solidale.

Chiara Ferragni: no alla violenza contro le donne

Merita senz’altro elogi la Ferragni, per aver pensato, anche in una giornata tanto speciale per lei e la dolce metà, alle donne meno fortunate di lei. In particolare, le scarpe erano un modo per dire no alla violenza contro le donne, come la stessa Chiara ha prontamente puntualizzato in una story pubblicata su Instagram.

La raccolta fondi

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha consegnato l’Ambrogino d’Oro ai Ferragnez per la raccolta fondi promossa nella prima ondata da Coronavirus. Il contributo apportato dai due è stato alquanto prezioso, con una donazione da 100 mila euro e un crowfunding per finanziare la terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano.

In sole 5 ore avevano già ricevuto 800 mila euro, ma la cosa forse più significativa è che a fare un’offerta siano stati in moltissimi, non esclusivamente personaggi pubblici, tipo il calciatore Alessandro Florenzi e l’imprenditore Tomaso Trussardi, marito di Michelle Hunziker.

Persone sensibilizzate

I fondi raccolti sono interamente stati devoluti all’ospedale San Raffaele di Milano per il rafforzamento della terapia intensiva. Al momento del lancio dell’iniziativa su GoFundMe, i Ferragnez avevano espresso la speranza che, con il loro gesto, le persone in Italia e all’estero fossero sensibilizzate.

Chiara Ferragni: abito superchic

Il successo riscosso da GoFundMe ne è la conferma. Per ritirare l’Ambrogino d’Oro la fashion blogger ha optato per un outfit superchic, un abito nero e un cappotto blu scuro illuminati dalle scarpe rosse.